Mick Schumacher bate forte no Q2 do GP da Arábia Saudita e passa por exames

O piloto alemão Mick Schumacher, filho do lendário Michael Schumacher, sofreu um violento acidente neste sábado durante a segunda rodada (Q2) da sessão classificatória do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, no circuito de Jeddah.

Mick Schumacher, de 23 anos, perdeu o controle de seu carro da Haas em uma série de curvas rápidas e bateu em uma das muretas em alta velocidade, causando grandes danos ao seu veículo.

A sessão foi interrompida por uma bandeira vermelha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma ambulância foi imediatamente ao local do acidente e o piloto foi levado ao centro médico do circuito.

"O primeiro diagnóstico não revelou ferimentos", disse a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), especificando que o piloto foi transferido de helicóptero para um hospital próximo ao circuito.

Pouco antes, a Haas havia tranquilizado falando no Twitter que Mick Schumacher estava consciente e estava sendo transferido para a realização de um exame.

O acidente aconteceu no Q2. Na primeira sessão (Q1), o inglês Lewis Hamilton (Mercedes) surpreendeu ao ser eliminado.

É a primeira vez desde o Grande Prêmio do Brasil de 2017 que Hamilton é eliminado tão cedo em uma sessão de classificação.

A corrida do Grande Prêmio da Arábia Saudita está marcada para este domingo.

jld/bvo/dr/aam

Tags