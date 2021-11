Vídeo: após Clássico-Rei, "Trem Bala" vai parar na tela do SporTV mais uma vez

Magno Navarro, do SporTV, imitou as reações de Alan Neto e Homem Mau após a goleada do Ceará sobre o Fortaleza no Clássico-Rei; confira o vídeo

O programa esportivo cearense "Trem Bala", transmitido pela rádio O POVO CBN e pela TV Ceará, tem ganhado destaque nacional desde que os bordões e comentários dos integrantes passaram a repercutir nas redes sociais, com destaque para o personagem Homem Mau, interpretado pelo narrador Vavá Maravilha ou simplesmente Evaristo Nogueira.

Depois da goleada histórica do Ceará sobre o Fortaleza no Clássico-Rei, por 4 a 0, a repercussão do jogo no "Trem Bala" foi muito aguardada pelos fãs do programa e foi parar novamente no SporTV, com o jornalista Magno Navarro imitando, mais uma vez, o apresentador Alan Neto, colunista do O POVO, e o famoso Homem Mau no programa da última quinta-feira (18/11).

Como já mencionado, não foi a primeira vez que o "Trem Bala" foi parar no SporTV. Desde fevereiro deste ano a atração tem sido notada no programa "Tá na Área", apresentado por Magno Navarro, reconhecido pelas constantes imitações que reproduz. Além de Navarro, o streamer Casimiro Miguel, um grande sucesso da internet, tem ajudado a popularizar o Trem Bala e já é fã declarado da atração, tendo feito um vídeo em seu canal no Youtube reagindo ao programa.

O sucesso do Trem Bala também foi parar na tela do SBT, através do programa "The Noite", apresentado por Danilo Gentili, por meio de uma entrevista com o famoso Homem Mau, o radialista Evaristo Nogueira.

Confira o vídeo abaixo:

