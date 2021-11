FutCast #184 - Por que o Ceará dominou e goleou o Fortaleza no Clássico-Rei

O FutCast analisa os motivos de o Ceará ter dominado e goleado o Fortaleza, as consequências do Clássico-Rei, os principais problemas para Vojvoda solucionar, entre outros assuntos

O coletivo funcionou e Vina brilhou. O Ceará teve o controle da partida diante do Fortaleza, marcou de forma intensa e foi implacável na fase ofensiva. A equipe mostrou eficiência para aproveitar as chances criadas e construiu o placar elástico sobre o maior rival. Enquanto isso, o Tricolor apresentou mais uma atuação apática e sem brilho, evidenciando a queda de produção do time do Pici.

Com os jornalistas Lucas Mota e Afonso Ribeiro, o FutCast analisa os motivos de o Ceará ter dominado e goleado o Fortaleza, as consequências do Clássico-Rei, os principais problemas para Vojvoda solucionar, entre outros assuntos.

