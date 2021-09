Magno Navarro, do SporTV, imita Alan Neto e Vavá Maravilha do Trem Bala

Os bordões de Alan Neto e Vavá Maravilha, do Trem Bala da Rádio O POVO CBN, foram imitados por Magno Navarro durante a transmissão do seu programa na SporTV, viralizando nas redes sociais; veja vídeo

O apresentador Magno Navarro, do programa "Tá na área", do SporTV, fez uma reprodução do programa cearense "Trem Bala", transmitido pela rádio O POVO CBN, e imitou o apresentador e colunista do O POVO Alan Neto, e o comentarista Vavá Maravilha, o "Homem Mau".

A semelhança da paródia de Navarro com os jornalistas cearenses foi tão fiel que o vídeo repercutiu nas redes sociais não só entre os fãs do "Trem Bala", como também atingiu um novo público que não tinha conhecimento do programa, inclusive, o humorista Marcelo Adnet. "Po que coisa maravilhosa! Obrigado. Esse é um dos tantos Brasis", disse o comediante da Globo no Twitter. A imitação ocorreu em meio a uma classificação história do Fortaleza na Copa do Brasil, que eliminou o São Paulo e chegou à semifinal da competição nacional.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Magno Navarro leva o programa cearense para a tela do SporTV. Em fevereiro deste ano, o apresentador chegou a transmitir alguns trechos do "Trem Bala" em seu programa. Confira o vídeo abaixo ou clicando aqui.

O TREM BALA COM ALLAN NETO E HOMEM MAU ANALISANDO O FORTALEZA pic.twitter.com/5xlca0yFOh — Magno Navarro (@onavarromagno) September 16, 2021

