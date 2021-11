Vídeo: Neymar ganha documentário sobre sua carreira; assista ao trailer

A vida de Neymar Jr. virou tema de um mini documentário intitulado “Neymar Jr.: Por Dentro da História”. O projeto é uma produção da NR Sports, empresa do próprio jogador, e irá abordar a relação do jogador com o pai Neymar e o filho Davi Lucca. A estreia da produção está prevista para a próxima terça-feira, 23 de novembro, no YouTube.

No trailer, de mais ou menos 1 minuto, que foi divulgado hoje, 18, é possível ouvir relatos do atleta sobre a importância do seu pai na construção de sua carreira. “O meu pai sempre acompanhou os jogos. Acho que é o único fã que eu consigo imaginar comemorando. Ele sempre estava me preparando para eu me tornar quem eu sou”, afirmou o atacante do Paris Saint Germain (PSG).

O vídeo também conta com falas do patriarca sobre o apoio, incentivo e relação diária com o jogador. “Eu financiava a ida para ver os jogos do meu filho. Era tudo financiado pela minha família. Tem hora que eu sou empresário do Neymar, mas tem hora que eu sou pai”, disse.

Por fim, Davi Lucca, de 10 anos, filho do futebolista, fala sobre sua admiração pelo pai famoso. “Para algumas pessoas, ele não vai ser o melhor do mundo, mas pra mim vai”, diz.

Vídeo: assista ao trailer do documentário de Neymar

Clique aqui para assistir no YouTube

