Maurício Souza é afastado de time de vôlei após caso de homofobia

O atleta da seleção brasileira de vôlei foi oficialmente afastado do time em que atua após pressão dos patrocinadores devido aos comentários homofóbicos de Mauricio Souza. Apesar disso, o time ainda está dividido depois dos jogadores do Minas Tênis Clube saírem em defesa do jogador

O atleta da seleção brasileira de vôlei Mauricio Souza foi afastado do time em que atua, o Minas Tênis Clube, após pressão dos patrocinadores pelos comentários homofóbicos feitos pelo jogador. Apesar de já ter feito outras postagens preconceituosas em suas redes sociais, Mauricio só começou a sentir os impactos negativos das suas ações após uma postagem feita por ele no dia 12 de outubro (Dia das Crianças) viralizar.



Tudo começou quando Mauricio compartilhou a história em quadrinhos do novo Super-Homem, em que o personagem aparece beijando outro homem, depois de já ter sido divulgado que o super-herói era bissexual. "Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", escreveu o jogador.

Depois da repercussão negativa da postagem de Mauricio, os patrocinadores do Minas Tênis Clube começaram a se posicionar e a pressionar o time. Hoje, terça, 26 de outubro (26/10), a Fiat e a Gerdau, as principais patrocinadoras da equipe, compartilharam notas afirmando "que não tolerariam declarações preconceituosas ou que promovessem ódio e exclusão no grupo".

Apesar do clube ter publicado uma nota de repúdio ontem, 25, afirmando que "respeita a opinião de cada atleta", mas que também não aceitaria manifestações homofóbicas de seus jogadores, o afastamento do atleta só foi oficializado após os patrocinadores ameaçarem romper com o time hoje, 26.

Time está dividido e atletas saíram em defesa de Maurício Souza

Vale destacar que o afastamento do atleta não é definitivo e pode ser revertido caso ele se retrate publicamente, pois embora exista a pressão dos patrocinadores e torcedores, o clube ainda está dividido. Muitos dos jogadores do Minas Tênis Clube defendem Mauricio e ameaçaram deixar o clube caso o atleta seja demitido.

De acordo com a publicação do jornalista Demétrio Vecchioli, o levantador e capitão do time, William Arjona, enviou uma carta ao clube, afirmando que todo o elenco, incluindo o líbero Maique, que é homossexual, defende o direito de "liberdade de expressão" de Maurício.

Douglas Souza agradeceu pelo posicionamento dos patrocinadores

Além disso, o companheiro do atleta na seleção brasileira de vôlei Douglas Souza, que é homossexual assumido e fez sucesso nas Olimpíadas de Tóquio, agradeceu pelo posicionamento dos patrocinadores. "Obrigado por entender que homofobia não é liberdade de expressão ou opinião. Feliz pelas empresas se juntando contra e triste por atletas tentarem passar o 'pano' nisso. Vergonhoso", escreveu Douglas.

