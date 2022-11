Enem 2022: Ceará teve 165 mil concorrentes no 1º dia de provas

Oitava maior população entre as unidades federativas, Estado é o quinto com maior número de concorrentes ao Enem 2022. Primeiro dia de provas foi neste domingo

O primeiro dia de provas do Enem 2022 contou com a participação de 165.616 cearenses, a quinta maior marca entre as 26 unidades federativas do Brasil. Destes, 164.473 fizeram o teste deste domingo, 13, na versão impressa, enquanto 1.143 compareceram para a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao todo, foram 2.490.880 concorrentes ao Enem 2022 no Brasil. O Exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no País, servindo de vestibular para universidades públicas e como critério para seleção de bolsas para faculdades privadas.

Os estudantes do Ceará tiveram 73,3% de presença na modalidade impressa, ante 53,2% na digital. O total de concorrentes do Estado é o quinto maior entre todas as unidades federativas, ficando atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, que possuem população consideravelmente maior do que a cearense.

O número de concorrentes, porém, ainda não é consolidado, pois ainda dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador. Pessoas com sintomas de covid-19 poderão fazer o Enem com atraso, mas precisam remarcar a prova. Os números finais ainda podem cair, de acordo com a assiduidade no segundo dia de provas.

Neste domingo, os 2,4 milhões de candidatos fizeram as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, cujo tema foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

No próximo domingo, os candidatos respondem as dois questionários remanescentes: ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação e responsável pela aplicação da prova, divulgará os resultados até o dia 23 de novembro.







Enem 2022: Prova impressa

Enem 2022: Prova digital

