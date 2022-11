Enem Digital 2022: 2.123 pessoas se inscreveram no Ceará

Repórter do OP+

O Enem 2022 registrou a segunda menor taxa de inscrição na prova desde 2017 e o fenômeno se concretiza no Ceará. No Estado, foram inscritas 224.113 pessoas ao todo, entre treineiros, formandos e já formados. A adesão é maior que 2021, quando 208.842 cearenses se inscreveram para a prova, mas é bem menor em relação a 2020, com 325.693 inscritos.

Na versão digital do Enem, a taxa caiu 64,35%. Enquanto em 2021 o Enem Digital agregou 3.300 estudantes, em 2022 foram apenas 2.123. Na primeira edição digital da prova, em 2020, o número foi de 3.112 inscritos.

Inscritos gerais no Enem no Ceará (2017 a 2022)



Nacionalmente, inscreveram-se 3.396.632 pessoas em 2022, somando as edições impressa e digital. Em 2021, foram 3.109.800 inscritos; em 2020, foram 5.783.483. A queda de inscrições de 2020 para 2022 é de 58,7%.

