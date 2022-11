Enem 2022: ativistas e organizações repercutem tema da Redação

Prova discursiva do Enem teve como tema em 2022 "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais"; escolha da redação foi alvo de críticas e elogios

O tema da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais”. A prova foi realizada, em todo o Brasil, neste domingo, 13. Pelas redes sociais, organizações e ativistas repercutiram a escolha.

A deputada federal Talíria Petrone (Psol) lembrou dos grupos que fazem parte da categoria. "País que ainda não resolveu a sua dívida histórica", pontuou.

A redação do ENEM desse ano foi “Desafios para a valorização de povos tradicionais”. Num país que ainda não resolveu sua dívida histórica com os povos indígenas, a populações negra, quilombola, de terreiro e ribeirinha, é fundamental abordar esse tema. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 13, 2022





Lais Maxakali, socióloga e indígena da etnia Maxakali, é menos otimista. "O Brasil não tem letramento racial que englobe povos tradicionais", disse ela. Para ela, a expectativa é de que assuntos como literatura indigenista, criticada por povos originários como romantização dos processos de violência sofridos por estes grupos ao longo dos séculos, seja abordada como algo positivo por muitos participantes da prova.

Brasileiro precisa aprender que indianismo não é valorização de povos tradicionais, é positivação do racismo anti-indígena.



Definitivamente são os piores referências possíveis. https://t.co/NBzwKVHFvT — lai (@munihin_) November 13, 2022





A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), organização que reúne representantes de diversas etnias, celebrou a visibilidade dada ao tema. A entidade pontuou que "milhões de estudantes estão pensando e escrevendo sobre os povos originários".

#ENEM2022



Nunca mais um Brasil sem nós! Muito importante o tema da Redação do Enem ser ‘Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil'. Neste momento, milhões de estudantes estão pensando e escrevendo sobre os povos originários do Brasil. — Apib Oficial (@ApibOficial) November 13, 2022





O Enem 2022 começou neste domingo, tendo a segunda rodadas de provas daqui a uma semana, no dia 20. As provas de hoje foram, além de Redação, Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. No próximo domino, serão aplicados testes de Matemática e Ciências da Natureza.

Mais notícias nacionais