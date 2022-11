Bolsonaristas invadem peça infantil e assustam famílias; vídeo

Manifestantes teriam começado uma briga e, inclusive, xingado os presentes. Caso ocorreu em uma feira no Rio Grande do Sul e foi registrado em vídeo

Um grupo de manifestantes bolsonaristas causou confusão na Feira do Livro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS), nessa quarta-feira, 2. Segundo testemunhas, o tumulto foi causado por uma briga entre quatro homens, alguns vestindo verde e amarelo, em frente ao local onde aconteceria um espetáculo infantil. Na ocasião, pais e crianças, além dos atores, se assustaram com a violência.

A Feira do Livro de Porto Alegre, realizada desde 1955, é um dos eventos mais tradicionais do segmento no país. Segundo o portal Uol, o evento acontece próximo a um quartel militar da cidade, onde bolsonaristas se reuniram para protestar contra o resultado das eleições.

O tumulto iniciou instantes antes da peça começar, por volta das 16h. Organizadores do evento e pessoas da plateia tentaram conter a briga. Alguns manifestantes teriam chegado a chutar algumas das estruturas de ferro do local e ofender os espectadores que aguardavam o início das apresentações artísticas.

No local havia cerca de 300 lugares disponíveis e todos estavam ocupados. A peça a ser performada era Negrinho do Pastoreio, uma lenda tradicional gaúcha. Ao portal Uol, um dos atores relatou que as famílias ficaram muito assustadas e chegaram a deixar o local, principalmente as que estavam com crianças pequenas.

"As famílias que estavam na plateia começaram a intervir, a pedir aos arruaceiros que fossem embora, e eles responderam com xingamentos, palavras de baixo calão, chamando as mães de vagabunda, falando coisas horríveis", conta o artista.

"O que mais me choca é que estávamos em um evento literário, de arte, de cultura, e esse era um espaço voltado para crianças", diz o ator, que ainda relatou ter ficado com medo de que alguém aparecesse armado.

A confusão foi contida pela Polícia Militar, que precisou usar gás de pimenta para dispersar os manifestantes. Após 20 minutos de atraso e a confusão contida, os atores deram início ao espetáculo.

Agressão de bolsonaristas na peça infantil no RS é registrada em vídeo

Outros casos de violência

