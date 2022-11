Bolsonaristas invadem ônibus e agridem alunos de escola técnica em Jundiaí, SP

Bolsonaristas que participavam de atos golpistas em São Paulo invadiram um ônibus que transportava adolescentes em Jundiaí, nessa quinta-feira, 3. Em vídeos que circulam as redes sociais, é possível ver um dos homens com uma bandeira do Brasil pendurada no pescoço e gritando com os estudantes. O veículo transportava os garotos com finalidade escolar.

As agressões teriam acontecido quando o veículo passou próximo a uma concentração bolsonarista, na Vila Rami, que protesta contra o resultado das eleições. "Vai tomar no c*, seus bostas. Vão trabalhar, pagar um boleto", grita um dos homens para o grupo de jovens.

Bolsonaristas invadiram um ônibus que transportava adolescentes em Jundiaí, São Paulo, nessa quinta-feira, 3. Em vídeos que circulam as redes sociais, é possível ver que um dos homens está com uma bandeira do Brasil pendurada no pescoço e grita com os estudantes. pic.twitter.com/DjwZFlfmou

As imagens registram também o momento em que um dos manifestantes tenta tirar alguns dos garotos do veículo. Em entrevista à Folha de S. Paulo, um jovem de 17 anos relatou que a confusão iniciou quando os rapazes começaram a cantar músicas contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os homens teriam, então, arremessado uma pedra contra a janela do veículo e os estilhaços atingiram pessoas no interior do ônibus. O vídeo mostra outros estudantes tentando impedir a ação dos agressores e, de acordo com o jornal, a confusão só terminou após apelos de uma mulher.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de SP, o caso foi apresentado no 1º Distrito Policial de Jundiaí. Os estudantes que apresentaram ferimentos passam bem e tiveram machucados leves.

