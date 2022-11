Bolsonaristas passam mal em manifestação e culpam laxante em água

Manifestantes também pediram doações para a instalação de mais banheiros químicos no local

Nesta quinta-feira, 3, manifestantes bolsonaristas que protestavam em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, passaram mal e desconfiaram que infiltrados teriam distribuído água e alimentos com laxante.

Pelas redes sociais, líderes do protesto alertaram os manifestantes presentes para verificar os produtos antes do consumo: "Pessoal, cuidado, porque tem gente distribuindo água e comida contaminada”.

Desde o último domingo, 30, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupam estradas do país em manifestações antidemocráticas contra o resultado das eleições e a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante os atos ilegais, os manifestantes pedem por intervenção federal para “colocar ordem” no país.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou as manifestações golpistas como criminosas e afirmou que os responsáveis serão punidos conforme a lei.

Nesta quinta-feira, 3, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que 936 atos foram desfeitos e que todas as rodovias federais estão livres de bloqueio. Porém, ainda há 24 trechos parcialmente interditados.



Todas as rodovias federais livres de bloqueios.



Ocorrências em rodovias federais no Brasil:



Total de manifestações desfeitas: 936



Interdição (fluxo parcialmente impedido): 24

Bloqueio (Fluxo totalmente impedido): 0 pic.twitter.com/PCHeg8SEX4 — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 3, 2022

