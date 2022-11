PM enforca menino por 8 minutos após ele dizer "Lula lá", diz família

A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando uma suposta agressão de um policial militar reformado contra um menino de 7 anos. Conforme denúncia da mãe da criança, o PM se revoltou e enforcou a vítima por cerca de 8 minutos após o garoto ter dito que apoiava a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O militar fugiu do local e ainda não foi localizado.

O suspeito de 55 anos indagou a criança se ele seria apoiador do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e após a negativa o homem agrediu o menino, segundo relatou da família. O caso foi compartilhado nas redes sociais. Gabriel Azevedo estava com o pai em uma padaria do bairro Alto São Vicente quando o crime ocorreu, no domingo, 30.

Além de negar apoio ao atual mandatário, o menino também falou "Lula lá", trecho da música de campanha do petista. Ainda de acordo com o relato da mãe, Gabriel está traumatizado e tendo pesadelos. Ela denunciou o ocorrido ainda no domingo, ao ver os hematomas em decorrência da agressão, depois de buscar o menino na casa do pai. As informações são do portal Uol.

PM acusado de enforcar menino ainda não foi preso



O militar segue solto. À reportagem, a PM informou que se dirigiu à casa do militar reformado, mas ele "não se apresentou para contar sua versão". "As equipes se deslocaram até a residência do suposto autor com o escopo de adotar as providências, porém, este não se apresentou para contar sua versão. O registro foi encerrado e entregue à Delegacia de Polícia Civil, tendo em vista o suposto fato se tratar de crime de competência da Justiça Comum", apontou a corporação na nota.



