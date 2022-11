Bolsonarista bate em mulher que votou em Lula e depreda carro da vítima

Em um vídeo circula nas redes sociais, uma mulher está sendo agredida no rosto em Itapema, Santa Catarina, na noite deste domingo, 30. A vítima relatou à Polícia Militar que o motivo foi político. Um suspeito chegou a receber voz de prisão por lesão corporal leve. Além disso, enquanto estava dentro do carro, a vítima teve o veículo destruído pelo agressor. O homem estava vestido de camisa verde e amarela. As informações são do portal g1.

A vítima, de 21 anos, disse à polícia que estava com o namorado e alguns amigos na rua. Em determinado momento, um grupo de pessoas a insultou e ela ligou para a PM. Enquanto esperava pela chegada dos policias, o agressor se aproximou dela, xingou e deu a cabeçada.

A PM chegou na hora e presenciou a agressão. A mulher disse aos policiais que a motivação foi política, já que ela e amigos estavam comemorando a vitória de Lula na disputa pela Presidência e que o homem era da oposição.

O suspeito da agressão, de 50 anos, disse à PM que estava com um grupo de pessoas na avenida, com vários eleitores de Bolsonaro que se manifestavam por causa da derrota nas eleições. Segundo ele, um grupo menor passou comemorando a vitória de Lula.

Naquele instante, conforme o suspeito, o grupo dele começou a xingar os que estavam celebrando. Em determinado momento, ele foi até a mulher, xingou e deu uma cabeçada no rosto dela. Ele disse à PM "que agiu por emoção".

A Polícia Militar deu voz de prisão ao suspeito. Ele se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal e a polícia lavrou o procedimento no local. Em seguida, o suspeito foi liberado.

A PM expediu uma guia para exame de corpo de delito e orientou a vítima. Após esse procedimento, os policiais viram o vídeo, onde aparece o tapa no rosto e os danos no carro.

