Homem finge ser bolsonarista para comer e beber de graça em atos golpistas

Um humorista das redes sociais vestindo uma blusa da Seleção Brasileira do Futebol com uma bandeira nacional amarrada às costas disse ter se "fantasiado" de bolsonarista para conseguir adentrar nas paralisações golpistas promovidas por apoiadores do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Em sua conta oficial no Tiktok, Rato Andrade Jr., natural da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, relatou que o objetivo era comer e beber de graça.

Ele postou um vídeo mostrando como conseguiu entrar no bloqueio e desfrutar das benesses distribuídas aos manifestantes golpistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trajado com roupas semelhantes às utilizadas por bolsonaristas, com temática "patriota", adornado com a bandeira nacional e suas cores, Andrade conseguiu entrar no bloqueio golpista que acontecia em sua cidade.

Bloqueios: tiktoker de Rondônia entra em manifestação golpista fingindo apoiar Bolsonaro e almoça de graça

Rato Jr., que é apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito para um inédito terceiro mandato, é conhecido em Porto Velho por seus posicionamentos. Por isso, precisou também disfarçar sua identidade para conseguir gravar o vídeo.

Usando boné e óculos escuros, o humorista conseguiu bebidas e comidas de graça, chegando a almoçar na movimentação e desfrutar das várias alimentos e bebidas, incluindo cerveja, oferecidas pelos golpistas.

Por fim, Andrade vai embora da manifestação, tira o disfarce e "faz o L", gesto popular que indica sua posição política contrária ao movimento em que estava infiltrado.

Veja vídeo de tiktoker que se infiltrou em manifestação golpista para comer e beber de graça

@ratoandradejr FUI COMER NAS CUSTAS KKKKKK <a title="♬ som original - Rato

Tags