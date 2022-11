Morador de Tauá ganha caminhão por apostar em Lula, mas devolve ao amigo 3 dias depois

Um morador de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, Ceará, ganhou um caminhão e mais R$ 200 em aposta com um amigo sobre a eleição presidencial. Ronaldo Lins apostou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Amilca Júnior apostou em Jair Bolsonaro (PL). Com o resultado do último domingo, 30, Ronaldo levou a carreta e o prêmio. Porém, após três dias, decidiu devolver ao amigo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Ronaldo mostra que já estava com a chave do veículo e o documento de transferência. "Aí eu disse que não queria não", afirmou. "Eu não vou ser feliz com isso aqui não. Taí meu fi, é sua", fala a Amilca, antes de se abraçarem.

O vencedor da aposta pediu que, como compensação, o amigo dê 20 cestas básicas a pessoas que precisam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bolsonaro encontra Alckmin e promete transição transparente

Carla Zambelli deixa Brasil, vai aos EUA e diz que estudará garantias de liberdade para Brasil

Veja por quais motivos Bolsonaro pode ser preso ao perder foro privilegiado

Antes críticos, Edir Macedo e Malafaia acenam a Lula: "Ganhou segundo a vontade de Deus"

Lula será o último presidente a tomar posse no dia 1º de janeiro; entenda

Contra-almirante reformado é punido por crítica à "partidarização" das Forças

Moraes: Aqueles que praticam atos antidemocráticos serão tratados como criminosos

Embaixadas da Alemanha e de Israel condenam saudação nazista em manifestação

"Não queremos mais Bolsonaro, queremos o Exército", diz líder de ato golpista

Bolsonarista fica pendurado em caminhão que consegue furar bloqueio em rodovia

Bolsonaristas cantam Hino Nacional para pneu no Paraná

Lula participará da Conferência da ONU sobre o clima; Bolsonaro não deve ir

Bolsonaro responderá a queixa-crime e ações movidas por Dilma e Rosário

Membros do futuro governo Lula têm reunião com relator do Orçamento sobre transição

Tags