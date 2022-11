Bolsonaristas se reúnem na Vila Militar, no Rio, para pedir intervenção militar

Cerca de 200 pessoas se reuniram na manhã desta quarta-feira em frente ao Comando da Primeira Divisão de Exército, na Vila Militar (zona oeste do Rio), para pedir intervenção militar e o fim da democracia no Brasil. O protesto é organizado por grupos bolsonaristas que alegam que a eleição presidencial realizada no último domingo, em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou Jair Bolsonaro (PL), foi fraudada.

A imensa maioria dos manifestantes usa camisa da seleção brasileira e ostenta bandeiras do Brasil. A reportagem contou duas faixa e quatro cartazes pedindo intervenção militar, o que é inconstitucional.

O grupo alterna cantos e coros - o hino nacional é repetido com frequência, e às vezes interrompido por coros como "a nossa bandeira jamais será vermelha" e "sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor".

Um homem usava um megafone para pedir intervenção militar: "O povo conclama, o povo exige. Só as Forças Armadas podem salvar o Brasil", disse à reportagem, sem se identificar. Os militares em serviço observavam a manifestação e pediam aos manifestantes que se concentrassem numa calçada.

Ato semelhante acontece em Fortaleza. Na manhã desta quarta, centenas ocuparam a 10ª Região Militar de Fortaleza os entornos do prédio militar.



