Bolsonaro autoriza transição e promete cumprir a Constituição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta terça-feira (1º), que continuará "cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição", em seu primeiro discurso, após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem, no entanto, sequer mencionou.

O presidente "autorizou" o início do "processo de transição" com a equipe de Lula, acrescentou, por sua vez, o ministro chefe da Casa Civil do governo em fim de mandato, Ciro Nogueira.

