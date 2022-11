Pontos de interdições ou bloqueios em rodovias do País caem de 167 para 156

Em boletim divulgado às 9h37, a Polícia Rodoviária Federal informou que os pontos de interdições e bloqueios em rodovias do País somavam 156, de 167 no início da manhã desta quarta-feira, com 110 interdições e 46 bloqueios. Há ocorrências em 15 Estados, ante 17 no boletim anterior.

São eles: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Na Bahia e em Roraima a situação foi normalizada. As informações foram publicadas na conta oficial do Twitter da PRF.

O maior número de bloqueios é registrado em Santa Catarina, com 35, e o de interdições, em Mato Grosso e no Pará, com 30 e 17, nesta ordem.

Segundo a PRF, 601 manifestações já foram desfeitas.

A corporação anunciou uma operação para liberar estradas na madrugada da terça, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a liberação imediata das vias públicas.

Desde a noite de domingo, após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País. Eles pedem a intervenção do Exército.

Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos, mas são majoritariamente organizados por "populares", segundo a PRF.

