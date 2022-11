Em ato golpista, apoiadores de Bolsonaro em Fortaleza pedem "intervenção federal"

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem em frente à 10ª Região Militar de Fortaleza na manhã desta quarta, 2, para pedir "intervenção federal" no País. A ação questiona o resultado democrático das urnas no último domingo, 30, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente para os próximos quatro anos.

Os bolsonaristas se organizaram para evitar bloquear as vias do entorno, mas, pela quantidade de pessoas, o trânsito ficou lento. Uma faixa de cada sentido da av Alberto Nepomuceno está operando para os carros.

A ação se estende para além das proximidades do prédio militar. Os bolsonaristas ocupam a Praça da Sé, a calçada do Mercado Central e as dependências da Catedral Metropolitana de Fortaleza. As vias ao redor como a Rufino de Alencar, a Dr. João Moreira e a Sobral também enfrentam lentidão.

Os manifestantes cantaram o Hino Nacional e entoam cânticos como "supremo é o povo", em crítica ao Supremo Tribunal Federal (STF). Muitos cartazes pedem intervenção federal e questionam o resultado das urnas. Há registros de ataques pessoais ao ministro do STF, Alexandre de Morais, e ao presidente eleito, Lula. "Lula ladrão teu lugar é na prisão", dizem alguns bolsonaristas.

Muitas lojas da região estão fechadas por conta do Dia de Finados, nesta quarta-feira, 2. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, afirmou que todas as lojas da capital iam operar normalmente nos shoppings centers e no centro, sem quaisquer restrições de funcionamento. No entanto, tradicionalmente, as pessoas destinam a data para visitar túmulos de familiares.

Em ato de caráter golpista, realizado em frente à 10ª Região Militar de Fortaleza na manhã desta quarta, 2, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem intervenção militar no País. A manifestação ocorre após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo. pic.twitter.com/1oeSuGAKKh

O ato em Fortaleza acontece na esteira de outras manifestações de caráter golpistas nas rodovias do País. Várias vias foram bloqueadas nos últimos dias por bolsonaristas que não aceitam a derrota do atual presidente. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou multa de até R$ 100 mil para quem obstruir as BRs e autorizou o uso da Polícia Militar para desobstruir os locais.

Um apoiadores do presidente que esteve no local foi Alex Ceará, candidato a deputado estadual em 2022 pelo Partido Liberal, o mesmo de Bolsonaro. Segundo ele, a ação não tem liderança e foi "espontânea". "Todo mundo se convidando. Tanto que houve vários locais dispersos. Tem gente espalhado por outros endereços. É uma manifestação que está prevista na Constituição, que nós garante a liberdade de reclamar, de gritar e achar errado", diz ele.

O apoiador questiona o processo eleitoral e diz achar "estanho" como se procedeu a eleição. "Foi estranho, foi diferente. Nós estamos aqui como patriotas no nosso direito de reclamar e reivindicar que foi errado. Está muito claro", afirmou. De acordo com ele, haveria várias cidades que Bolsonaro teria tirado zero votos, enquanto Lula teria muitos.

"Entre outras coisas, a exemplo de ministros do Supremo Tribunal Federal que estão rasgando a Constituição, com prisões arbitrarias, nem processa ninguém. É por isso que estamos, porque sabemos que, a partir do dia primeiro de janeiro, nós não vamos mais ter liberdade", explicou. Ele negou, entretanto, que não há pedidos de intervenção.





















Com informações do repórter e colunista Carlos Mazza

