Discurso de Bolsonaro: assista ao 1º pronunciamento após eleições

Jair Bolsonaro (PL) fez breve discurso no Palácio da Alvorada após derrota na tentativa de reeleição para a presidência; assista ao vídeo

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), realizou seu primeiro pronunciamento após a derrota na tentativa de reeleição. Nesta terça-feira, 1º, o chefe do executivo nacional rompeu o silêncio, que já durava mais de 44 horas após a confirmação do resultado. O breve discurso aconteceu no Palácio da Alvorada.

Bolsonaro iniciou o discurso agradecendo os mais de 58 milhões de votos recebidos no segundo turno. Entretanto, ao longo da fala, não mencionou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e avaliou que os movimentos golpistas de apoiadores bloqueando estradas são “frutos de indignação”.

Em seguida, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), anunciou que a transição de governo deve começar na quinta-feira, 3. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, será o coordenador de transição para o governo de Lula.

Bolsonaro não comenta vitória de Lula, mas não questiona resultado e autoriza transição

Bolsonaro fala sobre o bloqueio de estradas

“Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”, disse o atual presidente.

Vídeo: assista ao discurso de Bolsonaro



Você pode assistir ao vídeo também direto no YouTube.

