Empresária ataca nordestinos em vídeo após derrota de Bolsonaro: "Bando de passa-fome"

Uma empresária do Espirito Santo, Eliziane Santos Neves, publicou um vídeo xingando e dando declarações de ódio contra nordestinos, após o resultado das eleições presidenciais neste domingo, 30. A Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) investiga com caráter de urgência o caso.

Eliziane começa o vídeo dizendo "Parabéns bando de passa-fome do Nordeste", e mostra uma piscina e a bandeira do Brasil ao fundo.

Vamos identificar a dondoca? pic.twitter.com/8rmnJRFymG Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 1, 2022

"Parabéns bando de passa-fome do Nordeste. Agora não venham aqui para o Sudeste vender suas redes não, amores. Continuem aí nas cidades de vocês, não venham para cá, não, bando de miseráveis, pobres fodidos da casa do caralho. Continuem no Nordeste de vocês. Bando de cabeça chata do caralho. Continuem aí onde vocês estão, está bom? Fiquem aí. Não venham para cá, não. Não venham para o Sudeste vender as redes de vocês, não. Bando de pobres fodido. Passa-fome. Vai depender de Bolsa Família para o resto da vida. Vocês gostam sabe de quê? De esmola. Vocês não gostam de carteira de trabalho. Vocês não gostam de trabalhar, não, desgraça", disse.

Eliziane Santos Neves ainda comentou sobre uma viagem que fará para o Nordeste no final do ano, durante as férias. Segundo ela, "os nordestinos" irão servi-la nos bares e pedir esmolas enquanto ela "curte".

"Final do ano eu vou para o Nordeste passar férias e sabe quem é que vai me atender? Vocês, numa mesa de bar. Entenderam, amores? Sabe quem é que vai esmolar quando eu passar com o meu carro? Vocês, seu bando de fodido. Vocês que vão esmolar nas praias que eu vou sair do Sudeste para curtir. Sabem por quê? Porque vocês merecem. Vocês merecem pedir esmola, como sempre. Está bom? Nós vamos sair daqui, vamos curtir como turistas e vocês como pedintes", concluiu.



Após a alta repercussão do vídeo e várias críticas nas redes sociais, Eliziane fechou sua conta no Instagram e publicou um pedido de desculpas por escrito, nesta segunda-feira. Segundo a empresária, ela havia bebido e por isso falou "mil idiotices". Eliziane é de Cariacica, no Espírito Santo.

Pedido de desculpas de Eliziane Santos Neves, que publicou vídeo xingando nordestinos após resultado das eleições de 2022 (Foto: Reprodução/ Instagram )



Sobre o assunto Bolsonaro autoriza transição sem fazer referência à derrota nas urnas

Em nota, STF diz ser 'importante' Bolsonaro reconhecer resultado da eleição

Procuradores pedem a Aras investigação sobre 'omissão' de Bolsonaro em bloqueios

Izolda diz que Bolsonaro "destila preconceito e xenofobia" ao associar Nordeste ao analfabetismo

Nordeste é alvo de xenofobia nas redes após resultado do 1º turno

Tags