Policiais e guardas municipais usaram spray de pimenta para dispersar grupos golpistas que realizaram bloqueios em rodovias federais após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Spray foi usado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para liberar a rodovia Hélio Smidt, próximo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

No Rio de Janeiro, a Guarda Municipal da capital do Estado usou gás de pimenta e bombas de gás para liberar a Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes.

Spray de pimenta é usado para dispersar manifestações golpistas em rodovias https://t.co/8BgGxW36pI pic.twitter.com/CFsK0uxI4Z — Jogo Político (@jogopolitico) November 1, 2022

Desde a última segunda-feira, manifestantes golpistas ocuparam parte das estradas brasileiras e bloquearam o tráfego de veículos. Em alguns trechos, os manifestantes atearam fogo em pneus, galhos e outros materiais. Parte desses casos foi registrada em Fortaleza, ao longo da BR-116, e em outras localidades do Ceará.

Na última segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a desobstrução imediata das rodovias pela PRF e agentes de segurança dos estados. A decisão também estabeleceu uma multa de R$ 100 mil e a prisão do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, caso a medida fosse descumprida.

