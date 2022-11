AO VIVO: Assista à coletiva da PRF sobre bloqueio de rodovias por bolsonaristas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza na manhã desta terça-feira, 1º de novembro, às 11 horas, uma coletiva de imprensa para informar sobre as ações a serem realizadas em função dos bloqueios de rodovias pelo Brasil, ocupadas por grupos golpistas que protestam contra resultado da eleição, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atos são realizados por caminhoneiros, apoiadores de Bolsonaro, que não aceitaram o resultado das urnas.

Na manhã desta terça, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o uso das polícias militares na desobstrução das rodovias estaduais e federais. O magistrado também autorizou a corporação a identificar os caminhões utilizados no bloqueio das estradas e aplicar multa de R$ 100 mil por hora e prisão em flagrante.

O ministro ainda considerou as manifestações como um “movimento ilegal” e que demonstram risco à segurança pública e às instituições democráticas.

Motoristas formam grandes filas em postos de gasolina localizados na Asa Sul de Brasília, região central da capital federal, na manhã desta terça-feira. O movimento ocorre depois do registro de manifestações e bloqueios de estradas feitos desde ontem por caminhoneiros em vários pontos do País.

Em 2018, filas enormes para abastecer os veículos foram vistas Brasil afora por causa da greve de caminhoneiros ocorrida em maio daquele ano e que provocou um crise de desabastecimento no País, incluindo combustíveis. Além disso, a população teme a volta da alta dos preços dos combustíveis em decorrência da derrota de Bolsonaro nas urnas.





OAB diz que bloqueiros são inaceitáveis

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) condenou os bloqueios realizados em rodovias pelo Brasil por caminhoneiros após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. Para o órgão, as ações em estradas são "inaceitáveis".

"Os bloqueios realizados em rodovias de diversas unidades da Federação por pessoas que discordam do resultado das eleições são inaceitáveis, uma vez que a Constituição não admite manifestações que ataquem o Estado Democrático de Direito", diz o texto assinado pelo presidente da OAB, Beto Simonetti.

Eleição de Lula e silência de Bolsonaro

Os atos foram iniciados em protesto a derrota de Jair Bolsonaro (PL) e vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. O candidato à reeleição derrotado isolou-se durante a noite de domingo, depois de proclamado o resultado das eleições de 2022. A expectativa é que Bolsonaro faça sua 1ª declaração pública nesta terça-feira, 1º de novembro.

