Não há rodovias interditadas no Ceará na manhã desta terça-feira, afirma PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há pontos de interdição nas BRs do Ceará nesta manhã. A informação foi divulgada às 6h52min. Entre a noite dessa segunda-feira, 31, e a madrugada desta terça-feira, 1º, manifestantes atearam fogo e bloquearam o tráfego em três vias do Estado. As ações foram registradas em Fortaleza, Pacajus e Brejo Santo.

Na manhã de hoje, 1°, a última interdição registrada, no quilômetro 505 da BR-116 em Brejo Santo, foi desarticulada pela PRF. A ação foi finalizada por volta das 6h30min.

No final da tarde dessa segunda-feira, 31, o órgão também atuou na desarticulação de um bloqueio no quilômetro 44 da BR-116, em Pacajus. A ação ocorreu por volta das 17h50min. Na ocasião, manifestantes atearam fogo sobre a pista e bloquearam a rodovia. Agentes que estavam próximos ao local atuaram para dispersar populares, informando que a ação era criminosa.

Na noite do mesmo dia, manifestantes também interditaram a BR-116, em Fortaleza. Segundo a PRF, eles atearam fogo em pneus e tentaram bloquear a via, mas agentes dispersaram a movimentação. O ato teria durado apenas "alguns minutos". Contudo, por volta das 21 horas, outro ponto da BR-116, em Fortaleza, foi bloqueado por questões políticas.

Manifestações em diversos Estados

O último relatório divulgado pela PRF, na tarde dessa segunda-feira, 1°, divulgou que foram registrados 211 pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em rodovias do País. Com essas três identificadas no Ceará, o número sobe para 214.

As ocorrências foram registradas em pelo menos 17 estados, sendo eles: Alagoas, Amazonas, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Paraná.

