Agente da PRF negocia com manifestantes golpistas: "Eu não vou fazer multa nenhuma"

Em vídeos que circulam nas redes sociais, agentes da Polícia Rodoviária Federal negociam com manifestantes golpistas que bloquearam estradas nesta segunda-feira, 31, em protesto ao resultado das eleições e à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um dos registros, um policial aparece conversando com os apoiadores do atual presidente em tom cordial e garantindo que não irá multá-los.

"Compromisso que eu faço aqui com vocês. Nenhum veículo que está aqui na manifestação será alvo de qualquer notificação. Eu não vou fazer multa nenhuma. [...] Assumo o compromisso como servidor policial rodoviário federal de serviço hoje. O que vai estar de serviço amanhã, não sei.”, disse.

O agente ainda questionou os manifestantes sobre o que fazer para, juntos, encontrarem a melhor solução.

“Chegou essa ordem. O que é que eu faço da vida? O que é que vocês me orientam para a gente interagir e encontrar a melhor solução? Para que a gente consiga sair daqui sem ninguém machucado, com ninguém preso ou que prejudique o meu trabalho ou qualquer que seja a parte que interessar.”

Nesta segunda-feira, os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocuparam algumas estradas do Brasil e bloquearam o acesso dos motoristas às rodovias. Em alguns trechos, os manifestantes atearam fogo em pneus.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na noite desta segunda-feira, a desobstrução das rodovias pela PRF e Polícia Militar do estados. O ministro também estabeleceu multa diária de R$ 100 mil e a prisão do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, caso a medida seja descumprida.

O número de interdições no país chegou a 355 e, aos poucos, os bloqueios estão sendo desfeitos pela PRF.

Até o momento, o atual mandatário ainda não se pronunciou publicamente sobre o resultado das eleições e nem sobre as recentes manifestações.

