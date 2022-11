Prefeito do Rio autoriza o uso da Guarda Municipal na desobstrução das rodovias

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), determinou o apoio da guarda municipal para a atuação na desobstrução das rodovias cariocas. Na última segunda-feira, 31, manifestantes pró-Bolsonaro realizaram atos golpistas e bloquearam as estradas em protesto à vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PL).



Em vídeos que circulam nas redes sociais, agentes da guarda municipal aparecem dispersando os manifestantes utilizando spray de pimenta e liberando trechos das estradas cariocas.

Pelo Twitter, o prefeito disse que a "baderna não vai ser tolerada" e afirmou que os bloqueios prejudicam os trabalhadores.

Protestar é um direito de todos. O que não pode é baderna e prejudicar o povo trabalhador em razão da ação de pequenos grupos claramente com fins políticos. Na cidade do Rio não iremos permitir. A GM manterá a livre circulação em nossa cidade, certamente com o apoio da PM. — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 1, 2022

Mesmo após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de liberação imediata das ocupações ilegais, algumas vias do país continuam bloqueadas.

