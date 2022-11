Moraes autoriza polícias militares a liberar estradas federais e estaduais

Grupos golpistas ocuparam as rodovias após o resultado das eleições

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta terça-feira, 1º, o uso das polícias militares na desobstrução das rodovias estaduais e federais, ocupadas por grupos golpistas que protestam pelo resultado das eleições.

"As Polícias Militares dos Estados possuem plenas atribuições constitucionais e legais para atuar em face desses ilícitos, independentemente do lugar em que ocorram, sejam em espaços públicos e rodovias federais, estaduais ou municipais, com a adoção das medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis dos Poderes Executivos Estaduais”, escreveu

Moraes também autorizou a corporação a identificar os caminhões utilizados no bloqueio das estradas e aplicar multa de R$ 100 mil por hora e prisão em flagrante.

O ministro ainda considerou as manifestações como um “movimento ilegal” e que demonstram risco à segurança pública e às instituições democráticas.



