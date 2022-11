Quais pesquisas erraram e acertaram resultado do 2º turno entre Lula e Bolsonaro?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito para o seu terceiro mandato à frente do Executivo. Com 100% das urnas apuradas, o petista obteve 60.345.999 dos votos válidos, o que representa 50,90% da preferência do eleitorado, contra 58.206.354 sufrágios, ou seja, 49,10% de Jair Bolsonaro (PL). O resultado estava dentro da previsão feita por alguns dos principais institutos de pesquisas eleitorais.



Na maioria das últimas séries realizadas pelas instituições, o cenário mostrava uma disputa estável, acirrada e com leve vantagem para o candidato do PT.

Nos levantamentos publicados pelo Datafolha e pela Quaest no último sábado, 29, véspera da eleição, o presidente eleito aparecia numericamente na liderança, com 52% das intenções de voto em ambas as pesquisas, empatado tecnicamente com o atual chefe do Executivo, que tinha 48%. Considerando a margem de erro de dois pontos para mais para menos, o resultado ficou dentro da previsão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com relação ao Ipec, antigo Ibope, o resultado, no entanto, ficou fora do estipulado. O instituto apresentava um cenário com 54% para Lula e 46% para Bolsonaro. No resultado oficial divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a estimativa do grupo ficou aproximadamente um ponto percentual fora do limite da margem de erro, que é a mesma do Datafolha.

Um dos institutos que mais se aproximou do resultado no primeiro turno das eleições presidenciais, a previsão do Atlas Intel esteve entre os menos precisos na votação deste domingo, 30. No sábado, a empresa havia estimado uma votação de 53,4% para o petista e 46,6% para o candidato à reeleição.

"Atlas Intel oferece desculpas pelo erro de previsão da eleição presidencial. O desempenho de Jair Bolsonaro foi subestimado em 2,5p.p. Destacamos que nossas pesquisas acertaram dentro da margem: AL, BA, MG, SP, RJ. 5/7 estados onde divulgamos pesquisas de véspera", disse Andrei Roman, CEO da instituição, em publicação nas redes sociais.

O resultado da pesquisa presencial realizada pelo MDA, contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), foi a que mais se aproximou do resultado oficial. Na série, Lula aparecia com 51,1% das intenções dos votos válidos na véspera das eleições, empatado tecnicamente com Bolsonaro, que tinha 48,9%. Levando em conta a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos, a sondagem aproximou-se do desfecho da apuração, com diferença de apenas 0,2 p.p.

Outro levantamento que também chegou perto do cenário oficial foi o do Paraná Pesquisas. No sábado, o instituto apontava um 50,4% para o candidato vencedor e 49,6% para o segundo colocado. A estimativa apresentou diferença de apenas 0,5p p.p. da apuração final divulgada pelo TSE.

Veja o comparativo entre as pesquisas

Resultado oficial do TSE

Lula (50,9%) | Bolsonaro (49,1%)

Lula: 52% (+1,1) | Bolsonaro: 48% (-1,1)

Margem de erro: 2 p.p

Entrevistas: 8.308 eleitores

Lula: 52% (+1,1) | Bolsonaro: 48% (-1,1)

Margem de erro: 2 p.p

Entrevistas: 2.000 eleitores

Lula: 54% (+3,1) | Bolsonaro: 46% (-3,1)

Margem de erro: 2 p.p

Entrevistas: 4.272 eleitores

Lula: 51,1% (+0,2) | Bolsonaro: 48,9% (-0,2)

Margem de erro: 2,2 p.p

Entrevistas: 2.002 eleitores

Lula: 53,4% (+2,5) | Bolsonaro: 46,6% (-2,5)

Margem de erro: 1 p.p

Entrevistas: 7.500 eleitores

Paraná Pesquisas

Lula: 50,4% (-0,5) | Bolsonaro: 49,6% (+0,5)

Margem de erro: 2 p.p

Entrevistas: 2.000 eleitores



* Entre parenteses há a variação entre os resultados das pesquisas e os números oficiais do TSE.

** Todas as pesquisas estão registradas no site do TSE e foram divulgadas no sábado, 29.

Sobre o assunto Biden e Lula se comprometem a cooperar sobre mudança climática e migração

Equipe de Lula foca em pacote por Auxílio em R$ 600 e reajuste real ao mínimo

Lula se reúne com presidente argentino, Alberto Fernández

Michel Temer cumprimenta vitória de Lula nas urnas e fala em 'unidade do país'

Bolsonaro se mantém em silêncio 19 horas após derrota para Lula

Izolda e Camilo comemoram vitória de Lula: "O Brasil vai reencontrar o amor e a paz"

Presidente da China parabeniza Lula e fala em trabalhar para elevar parceria

Quem é Janja, esposa de Lula e futura primeira-dama do Brasil

Ceará foi o 3° em número absoluto de votos para Lula nos estados em que ele ganhou

Vitória de Lula dá ao País político experiente, com vice experiente, diz Abimapi

Triunfo de Lula no Brasil: uma segunda onda de esquerda na América Latina?

Tags