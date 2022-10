Ceará foi o 3° em número absoluto de votos para Lula nos estados em que ele ganhou

O Ceará foi o terceiro estado com mais votos, em números absolutos, para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dentre os 13 estados onde o petista ganhou. No total, foram 3.807.891 votos dos cearenses no candidato do PT neste segundo turno. Apenas Minas Gerais e Bahia deram mais votos absolutos a Lula levando em conta apenas os locais onde ele venceu, com pouco mais de seis milhões de votos para o petista em cada.

No Ceará, a diferença entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi maior que a diferença registrada no Brasil. Foram 2.173.414 votos de vantagem para o petista no Estado, enquanto no país a vantagem foi de 2.139.645 votos a favor de Lula.

Lula terminou à frente de Bolsonaro em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Já Bolsonaro venceu no Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.

O Amapá foi o único estado onde houve uma virada em relação ao resultado do primeiro turno. Por lá, Bolsonaro terminou na frente neste segundo turno.

Veja abaixo os votos de Lula nos estados em que ele venceu

Alagoas - 976.831 votos

Amazonas - 1.004.991 votos

Bahia - 6.097.815 votos

Ceará - 3.807.891 votos

Maranhão - 2.668.425 votos

Minas Gerais - 6.190.960

Pará - 2.509.084 votos

Paraíba - 1.601.953 votos

Pernambuco - 3.640.933 votos

Piauí - 1.551.383 votos

Rio Grande do Norte - 1.326.785 votos

Sergipe - 862.951 votos

Tocantins - 434.593 votos válidos



