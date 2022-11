Izolda e Camilo comemoram vitória de Lula: "O Brasil vai reencontrar o amor e a paz"

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), participou de ato em comemoração à vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 30, no comitê de campanha do petista na avenida Washington Soares, em Fortaleza. Durante seu discurso, ela afirmou que a vitória representa fim de "página triste" na história do País e destacou o pronunciamento de Lula.

"Essa página tão triste de desamor, de conflito, de falta de respeito, acabou. Hoje eu ouvi um pouco das palavras do nosso presidente Lula quando ele se pronunciou. Foi um discurso lindo, merece todo mundo ouvir e ouvir muito bem para sentir a energia dele. E entender como a gente precisa ajudar essa nova história para reunirmos o Brasil com amor e responsabilidade", declarou Izolda.

Ela também agradeceu o apoio recebido neste ciclo e celebrou o fato de o povo nordestino ter dado grande maioria de seus votos ao ex-presidente. "Muito obrigado ao povo brasileiro e muito obrigado a esse Nordeste valente que deu sua contribuição para eleger o presidente Lula", finalizou.

Quem também discursou para os militantes e políticos presentes no comitê - que serviu de casa à candidatura de Elmano de Freitas (PT) em sua empreitada vitoriosa ao Abolição - foi o ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana (PT). Para ele, o "Brasil vai reencontrar o amor, a paz e a esperança às pessoas que mais precisam nesse país”, disse Camilo.



