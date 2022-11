Bolsonaro se mantém em silêncio 19 horas após derrota para Lula

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) chegou a montar uma estrutura para um possível pronunciamento ou coletiva de imprensa no Salão Leste do Palácio do Planalto, porém, o espaço não foi usado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece em silêncio e sem reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais, mesmo após passadas mais de 19 horas do resultado das urnas deste domingo, 30. O chefe do Planalto ainda evita fazer qualquer tipo de manifestação, comentário ou publicação nas redes sociais.

Segundo informações da CNN, na manhã desta segunda-feira, 31, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) chegou a montar uma estrutura para um possível pronunciamento ou coletiva de imprensa no Salão Leste do Palácio do Planalto, utilizado habitualmente para essa finalidade. O espaço, no entanto, não foi usado.

Político que conseguiram dialogar com o presidente após o resultado das urnas defendem que o chefe do Planalto acelere seu pronunciamento no sentido de reconhecer a vitória de Lula. A estratégia é para que o presidente ainda consiga preservar o capital político que conquistou, informa a colunista Bela Megale, do O Globo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ministros mais próximos de Bolsonaro se dirigiram para o Palácio do Planalto, onde o presidente chegou por volta das 9h30min, afirma a jornalista. A informação passada por aliados do governo é que o presidente tem demonstrado abatimento, indignação e decepção após a derrota para Lula, inclusive tendo recusado praticamente todos os telefonemas que recebeu.



Lula foi eleito neste domingo presidente da República e voltará ao Palácio do Planalto para um terceiro mandato presidencial após derrotar Jair Bolsonaro, obtendo 50,9% dos votos válidos, ante 49,1% de seu adversário, que buscava reeleição.

Sobre o assunto Bolsonaro conseguiu virada em 248 cidades no segundo turno

Processos contra Bolsonaro devem ir para 1ª instância, mas STF pode segurar casos

Manifestantes bloqueiam estradas após derrota de Bolsonaro

Tags