Vitória de Lula dá ao País político experiente, com vice experiente, diz Abimapi

O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), Claudio Zanão, disse que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República dá ao País "um político experiente, com um vice experiente". "Como entidade, não tínhamos preferência, o que viesse seria bem-vindo", afirmou. "Esperamos que toda a experiência de Lula e Alckmin (Geraldo Alckmin, vice de Lula) seja revertida em alianças para que as coisas aconteçam no País."

De acordo com Zanão, a entidade pretende estabelecer "um ótimo diálogo" com a equipe do Ministério da Agricultura do governo que toma posse em 1º de janeiro, a fim de avançar na busca por autossuficiência na produção de trigo no Brasil. "Éramos um País que produzia 6 milhões de toneladas de trigo por ano e devemos chegar a 10 milhões neste ano, sendo que consumimos 12 milhões de toneladas por ano. Sem dúvida vamos dar continuidade a esta política", comentou.

O presidente executivo da Abimapi também disse que a entidade endossa pautas que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) defendeu durante as eleições, como a reindustrialização do País e políticas que reduzam a carga tributária do setor. "São assuntos bem batidos. Com um político tão experiente (Lula), tomara que consigamos avançar", afirmou.

Sobre a vitória do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) no Estado de São Paulo, Zanão reforçou que "toda mudança é bem-vinda".

