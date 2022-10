Eunício Oliveira sobre vitória de Lula: "O Nordeste devolveu ao Brasil a paz"

Em festa da vitória do presidente Lula, agora eleito deputado federal, Eunício se colocou como parte para ajudar no desenvolvimento do Estado no próximo mandato

Eleito deputado federal no último dia 2 de outubro, Eunício Oliveira, senador e presidente do MDB do Ceará, comemorou a vitória de Lula no segundo turno da eleição presidencial neste domingo, 30, e projetou seus primeiros passos.

"Sinceramente, acho que um dos primeiros atos do presidente Lula é unificar o Brasil. Pegaram a bandeira do Brasil e fizeram uma bandeira de campanha, mas essa bandeira é de todos os brasileiros, os que votaram no Lula e os que não votaram no Lula. Então, espero que o Congresso Nacional, e eu vou ter mais uma vez a honra de participar dele, tenha juízo e pense no povo brasileiro."

O senador avaliou que o momento ainda é de muita dificuldade, onde as pessoas ainda teriam muito ódio. "Foi fomentado durante esse tempo, não a construção de um Brasil de todos, mas o ódio entre as pessoas, entre as famílias. Então, nós temos que pacificar o Brasil, pacificar o Congresso Nacional e trazer o desenvolvimento", ponderou.

Emocionado, ele diz não ter dúvidas de que "o presidente Lula, com 77 anos de idade, vai terminar esse governo com 81 anos e vai fazer o melhor governo da história desse País". Eunício ainda completa que a unificação será do ponto de vista humano, pessoal, de convivência, da democracia e, principalmente, da igualdade social para todos irmãos.

Como fica para o Ceará

Sobre o cenário para o Ceará após o resultado deste domingo, 30, o senador destaca a vantagem que Elmano de Freitas (eleito em primeiro turno governador do Estado) em ter um presidente da República alinhado com o seu governo.

"O Camilo não teve o presidente da República, teve um presidente do congresso que ajudou muito a ele e ao Ceará, Eunício Oliveira. Elmano vai ter a sorte de ter o presidente da República, o Camilo no Senado e Eunício na Câmara dos Deputados, pra ajudar o Ceará."

Eunício reforçou o compromisso com a democracia, com a paz e com o desenvolvimento do Nordeste. "Esse Nordeste que devolveu ao Brasil a paz. Esse Ceará que contribuiu, com 70% dos votos, para que a paz reinasse no Brasil, merece respeito e toda consideração." (Colaborou Ana Rute Ramires)

