Eleições 2022: Piauí é o estado com maior número de votos em Lula

O Piauí foi o estado com maior porcentagem de votos em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das Eleições 2022 (30/10), totalizando 76%. O petista foi eleito presidente do Brasil e derrotou o oponente Jair Messias Bolsonaro (PL), que recebeu 23% dos votos no Piauí.

No cenário nacional, Lula recebeu 50% dos votos contra 49% de Bolsonaro. Com essa vitória, o petista de 77 anos irá para o terceiro mandato no Palácio do Planalto, tendo governado o País entre 2002 e 2010. Durante a campanha eleitoral, ele afirmou que não pretende concorrer ao quarto mandato.

Eleições 2022: Resultado da apuração para presidente no Piauí (PI) - 2º turno

Urnas apuradas: 99,54%

Total de votos: 2.083.438



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula (PT): 76,84% votos

76,84% votos Jair Bolsonaro (PL): 23,16% votos



Eleições 2022: qual o dever do Presidente da República?

Quem é eleito para o posto de Presidente da República tem a função primordial de zelar pela unidade da nação, servindo como uma figura, um “símbolo” de representação do povo brasileiro.

Cuidar da integridade nacional, defender a independência, estabelecer um plano de governo claro com diretrizes administrativas, orçamentárias, legislativas entre outras, e guiar a direção diplomática do corpo internacional brasileiro são algumas das atribuições desse cargo.

Uma das funções de um presidente, chefe do Executivo, que se relaciona com os outros poderes, de forma a estruturar um sistema de vigilância mútua, é a nomeação de chefes de ministérios, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do advogado-geral da União.

Eleições 2022: Agregador de Pesquisas O POVO

O POVO+, a plataforma de multistreaming de Jornalismo e Educação do O POVO, disponibiliza o Agregador de Pesquisas de intenção de voto. A ferramenta proporciona compreensão precisa e ampla do desenrolar eleitoral, com suas nuances e tendências.

Acesse o agregador de pesquisas clicando aqui.

O agregador tem números da corrida rumo à Presidência da República, governo dos estados e Senado, além da avaliação do governo federal e de governos estaduais.



O projeto foi desenvolvido pelo DATADOC, o núcleo de dados do O POVO.

Eleições 2022: acompanhe a cobertura do O POVO

Canal Eleições, com tudo da cobertura eleitoral no Ceará e pelo Brasil: opovo.com.br/eleicoes-2022

opovo.com.br/eleicoes-2022 Programa Jogo Político: terça-feira, às 14h30min, com entrevistas de personalidades da política cearense e brasileira. Ao vivo no Youtube, Twitter e Facebook do O POVO

terça-feira, às 14h30min, com entrevistas de personalidades da política cearense e brasileira. Ao vivo no Youtube, Twitter e Facebook do O POVO Podcast Jogo Político: quarta-feira, às 10 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube e Facebook do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio: Apple podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Radio Public

Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico

Inscreva-se para receber a Newsletter do O POVO

Leia também sobre o segundo turno das eleições 2022

Acompanhe as últimas notícias das eleições pelo Brasil

Eleições 2022: Lula vence 2º turno na Nova Zelândia e Austrália; Bolsonaro lidera no Japão

Agregador de Pesquisas aponta: Lula 50% e Bolsonaro 44% de intenções de voto

Eleições 2022: como faz para saber onde vota

Segue proibido entrar com celular na cabine de votação

Saiba por que não pode levar o celular para a cabine de votação

Eleitor pode votar hoje mesmo que não tenha ido no 1º turno

Pode votar de bermuda e camiseta, mas não de sunga ou biquíni: veja regras

Alexandre de Moraes proíbe operações da PF e PRF no transporte público

Pesquisas 2º turno: Lula lidera duas e três apontam empate técnico com Bolsonaro

Saiba o que o pode e o que não pode no segundo turno das eleições

Segurança de Zambelli é preso por disparo de arma de fogo

Zambelli será investigada por lesão corporal, disparo e porte ilegal de arma

Pesquisas mostram cenário estável e acirrado, mas com leve vantagem para Lula

Brasil aguarda, apreensivo, um 2º turno incerto entre Lula e Bolsonaro

Homem saca arma em ato de Bolsonaro na Caucaia

Pesquisa Datafolha: Lula 52%, Bolsonaro 48% no 2º turno

Pesquisa Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

"O pós-eleição vai ter efeitos e é preciso vivenciar o luto", diz psicóloga

Conheça a primeira mesária totalmente cega do Ceará



Sobre o assunto Saiba o que o pode e o que não pode no segundo turno das eleições

Votação neste domingo segue horário de Brasília em todo o país

Eleições 2022: qual documento precisa levar para votar?

Tags