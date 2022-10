Eleições 2022: Nordeste tem duas mulheres eleitas governadoras

No 2º turno, em Pernambuco, Raquel Lyra foi eleita; No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra já havia sido reeleita no 1º turno

Com o resultado do segundo turno das eleições deste domingo, 30, a região Nordeste tem duas mulheres eleitas governadoras. A candidata do PSDB, Raquel Lyra, foi eleita governadora de Pernambuco, neste segundo turno, superando Marília Arraes (Solidariedade). Com a vitória, há o fim de um ciclo de 16 anos do PSB à frente do estado.

Já, Fátima Bezerra (PT), foi reeleita no Rio Grande do Norte, ainda no 1º turno.

Raquel vence em meio a dramas pessoais. Ela perdeu o marido, o empresário Fernando Lucena, que morreu no dia 2 de outubro (dia da eleição do 1º turno). Isso fez com que a então candidata adiasse o começo da campanha do segundo turno.

Além disso, seu filho mais velho, de 12 anos, teve que passar por uma cirurgia de emergência para retirada do apêndice.

Raquel Lyra teve sua campanha marcada por não nacionalizar o seu discurso. Ela venceu, de virada, Marília Arraes, que já foi do PT e ficou com o apoio do ex-presidente Lula e da militância petista no estado.

Marília, inclusive, saiu das urnas em primeiro lugar no primeiro turno, quando o PT apoiou Danilo Cabral (PSB), candidato do atual governador, Paulo Câmara (PSB), que não conseguiu avançar na disputa.

Já, no Rio Grande do Norte, foi eleita uma chapa do Partido dos Trabalhadores. Fátima Bezerra é natural de Nova Palmeira (PB), tem 67 anos é formada em pedagogia e foi professora da rede pública de ensino municipal de Natal.

Foi eleita deputada federal em 2006 e reeleita em 2010. Em 2014, foi senadora, mas deixou o cargo ao vencer a disputa pelo governo potiguar em 2018.

