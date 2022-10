Eleições 2022: Ciro evita falar sobre engajamento dos irmãos na campanha de Lula

Por volta das 10h40 deste domingo, 30, o candidato à presidência no primeiro turno, Ciro Gomes chegou à sede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em Fortaleza, onde levou menos de cinco minutos para finalizar seu voto.

Em coletiva de imprensa, Ciro demonstrou preocupação com o futuro do Brasil, mágoa com os irmãos, além de afirmar que seguiu as orientações do seu partido de apoiar Lula (PT) nas urnas, neste segundo turno.

"Eu segui a orientação do partido, como eu sempre faço. Tenho um grande respeito e gratidão pelo PDT, especialmente pelo presidente Carlos Lupi, e segui a orientação do partido", afirmou.

Ainda no primeiro turno, Ciro havia sido questionado sobre a falta de apoio dos irmãos Cid e Ivo Gomes durante a sua campanha. Na época, o então candidato declarou que "sangraria até o último dos seus dias".

Neste domingo, 30, o ex-ministro demonstrou que a mágoa ainda não passou. Ao ser questionado sobre o engajamento dos irmãos na campanha do PT durante o segundo turno, Ciro desconversou. "Pois é, o céu está bonito, o sol amanheceu bonito. Vamos valorizar o que tem valor", disse Ciro.

O ex-candidato ainda foi questionado pela sua ausência do cenário político durante boa parte do mês de outubro. Em resposta, ele afirma que seguiu uma decisão pessoal.

"É uma decisão minha, embora eu tenha feito tudo o que tinha que fazer. Na reunião do partido, eu apoiei a decisão e em seguida gravei um depoimento afirmando. Agora, eu tenho um dever de coerência com a minha vida, com o que eu falei e com o que penso."

Sobre o futuro, o pedetista afirmou que irá torcer para que "Deus proteja a nação brasileira", além de projetar tempos muito difíceis para o País. Por fim, o ex-ministro garantiu que não participará de nenhum dos dois governos, seja Lula ou Bolsonaro (PL) o vencedor da corrida eleitoral.

Neste ano, durante o primeiro turno da disputa, Ciro recebeu 3,04% dos votos. O resultado deixou o candidato no quarto lugar, logo atrás de Simone Tebet (MDB), que teve 4,16% da preferência dos eleitores.

