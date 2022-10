Deixem o Nordeste Votar: Famosos se posicionam contra ação da PRF nas eleições de 2022

20:40 | Out. 30, 2022

Neste domingo, 30, diversos eleitores denunciaram serem intimidados por agentes da PRF, que estariam dificultando o acesso aos locais de votação. Em resposta às ações, diversas personalidades da mídia se posicionaram contra as fiscalizações irregulares aos transportes públicos de eleitores, que atingiram principalmente a região Nordeste.

As operações estariam sendo realizadas mesmo após a proibição de qualquer operação que afete o transporte público dos eleitores, protocolada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite deste sábado, 29.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) teria realizado cerca de 514 operações de fiscalização contra veículos. A ação teve maior ênfase na região Nordeste, conhecida pelo eleitorado ser predominante a favor de Lula, candidato eleito como presidente do Brasil.

Em seu perfil no Twitter, a cantora e influencer Juliette orientou seus seguidores a denunciar qualquer irregularidade pelo aplicativo “Pardal” e acrescentou “Deixem o Nordeste Votar!”, o termo se tornou um dos mais buscados neste domingo.

Impedir a população de votar é CRIME!

Denunciem qualquer irregularidade pelo aplicativo “Pardal”.

DEIXEM O NORDESTE VOTAR! — Juliette (@juliette) October 30, 2022

Felipe Neto também discutiu a polêmica e postou a denuncia de um eleitor cearense, de Juazeiro do Norte. Em vídeo, é retratada a cena de um possível policial arrancando adesivos do Lula dos carros e ordenando que removam bandeiras.

Os relatos não param!



Juazeiro do Norte - relato da polícia arrancando adesivos do Lula dos carros e ordenando que removam bandeiras.



DEIXEM O NORDESTE VOTARpic.twitter.com/0DKa8vOLou — Felipe Neto (@felipeneto) October 30, 2022

Também se posicionaram contra as cantoras Ludmilla e Pocah, além do ex-BBB e influenciador digital Gil do Vigor.

DEIXEM O NORDESTE VOTAR! — LUDMILLA (@Ludmilla) October 30, 2022

DEIXEM O NORDESTE VOTAR — POCAH (@Pocah) October 30, 2022

ISSO É INADMISSÍVEL!!! Continuem compartilhando e se você está sendo impedido de exercer o seu direito de votar, DENUNCIE no aplicativo ‘Pardal’ que foi criado pelo TSE para fazer denúncias. DEIXEM O NORDESTE VOTAR!!! https://t.co/61VNO7bMPW — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) October 30, 2022

