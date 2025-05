Virgem com ascendente em Libra: veja mapa astral completo do papa Leão XIV

Confira a seguir mais sobre o mapa astral do novo líder religioso, de acordo com a plataforma Astrolink.

Virgem também é um signo regido por Mercúrio, o planeta da mente e da comunicação, o que reforça uma postura analítica e voltada ao diálogo interno. Leão XIV, portanto, tende a priorizar escuta, estudo e aplicação meticulosa da doutrina, com firmeza serena.

Essa característica sugere um papa com perfil discreto e pragmático — mais focado em resolver problemas e aprimorar estruturas do que em grandes gestos simbólicos.

O mapa astral do Papa Leão XIV tem o Sol em Virgem , signo conhecido pelo seu senso de organização, dedicação ao trabalho e atenção aos detalhes.

Libra também é um signo ligado à beleza, harmonia e valores coletivos, o que amplia a capacidade do novo papa de se conectar com diferentes culturas e realidades sociais.

O ascendente em Libra dá o tom da forma como o papa é percebido publicamente: equilibrado, ponderado e com senso de justiça.

Leão XIV: veja mapa astral completo do novo papa

Leão XIV nasceu em 14 de setembro de 1955. O mapa astral de Papa Leão XIV revela as influências que moldam seu perfil discreto, analítico e voltado ao serviço espiritual. Veja:

Sol (aos 21°): Virgem



Lua (aos 01°) de Virgem



Mercúrio (aos 17°): Libra



Vênus (aos 24°): Virgem



Marte (aos 11°) Virgem



Júpiter (aos 19°): Leão



Saturno (aos 17°): Escorpião



Urano (aos 01°): Leão



Netuno (aos 26°): Libra



Plutão (aos 27°): Leão



Quiron (aos 00°): Aquário



Lilith (aos 20°): Sagitário



Parte da Fortuna (aos 05°): Escorpião

Leão XIV e sua missão: reformar sem alarde

Com forte presença do signo de Virgem em seu mapa, Papa Leão XIV tende a buscar reformas internas, muitas vezes longe dos holofotes, mas com efeitos profundos.