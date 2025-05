Leão XIV: o que pensa o novo papa sobre LGBTs, imigrantes, aborto e outras polêmicas

Chamado de o papa das duas pátrias, pelas nacionalidades americana e peruana, Leão XIV já se posicionou em tom crítico em relação a política de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na última postagem nas redes sociais antes do conclave, ele retuitou uma resposta contrária a deportações a prisões em El Salvador.

Uma das principais defesas do novo papa quando cardeal era o de aproximar a Igreja Católica das pessoas, em linha semelhante à do antecessor. Ao Vaticano News, Robert afirmou que o bispo não deve ficar sentado em seu reino, mas sim ter um chamado a ser humilde e estar perto das pessoas a quem serve. "Caminhar com elas, a sofrer com elas", disse.

Em relação ao tema do aborto, o sumo sacerdote segue linha tradicional e conservadora, posicionando-se contrário a legalização. No período em que liderou o Dicastério, parte da Cúria Romana, ele defendeu que fossem nomeados bispos defensores da defesa intransigente da vida desde a concepção até a morte natural.

Bênção a casais do mesmo sexo

Leão XIV nunca fez uma declaração pública enfática sobre os direitos da população LGBTQIAPN+ e a bênção dada pela Igreja Católica a casais do mesmo sexo. De acordo com informações divulgadas no ano passado, ele defendeu que as conferências episcopais nacionais devem ter autonomia e autoridade sobre o tema levando em consideração as diferenças culturais em casos.

Pena de morte

De forma clara, Robert Prevost se posicionou contrário a pena de morte, vigor em estados dos EUA. Ele classificou a punição como "inadmissível.