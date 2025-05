Prevost: quem é o cardeal dos EUA que também é peruano e se tornou o papa Leão XIV

Prevost, de 69 anos e que também possui nacionalidade peruana, chega ao trono de São Pedro com uma inclinação pastoral, uma perspectiva global e capacidade para governar a Cúria Vaticana.

O cardeal americano Robert Francis Prevost , chegou ao Peru como um jovem missionário agostiniano e, do país andino, partiu como bispo para o Vaticano , para se tornar uma figura central na administração do papa Francisco. Nesta quinta-feira, 8, foi escolhido papa Leão XIV .

Dos cardeais americanos, ele era considerado o que tinha mais chances devido à sua inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana, segundo os especialistas.

A reputação como moderado e construtor de pontes também foi crucial no conclave realizado em um momento em que a Igreja parece profundamente dividida.

Nas primeiras palavras desde a sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, pouco depois da eleição no conclave, o novo papa fez um "chamado à paz" para "todos os povos" e instou a "construir pontes" por meio do "diálogo", avançando "sem medo, unidos, dando a mão a Deus e estendendo-a entre nós".

Assista à repercussão: