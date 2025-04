Os desafios da Igreja Católica no Brasil que sucessor do papa Francisco enfrentará

AFP Fiéis católicos seguram velas durante uma missa pela saúde do papa Francisco no complexo da estátua do Cristo Protetor em Encantado (RS), em 27 de fevereiro A Igreja Católica enfrenta nesta primeira metade do século 21 no Brasil, o maior país católico do mundo, desafios tão grandes quanto sua relevância na sociedade brasileira. São questões que, de certa forma, o papa Francisco procurou enfrentar. Mas ficam como legado para o próximo pontífice.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A presença católica mantém uma profunda capilaridade no país mesmo diante do avanço das igrejas evangélicas que ameça sua hegemonia. Funeral do papa Francisco: como foi a despedida do 1° pontífice da América Latina Segundo levantamento realizado em fevereiro pelo teólogo e filósofo Fernando Altemeyer Junior, professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), são 12.618 paróquias espalhadas por todo o território. Com 490 bispos vivos, 318 deles na ativa, o Brasil tem o maior episcopado do mundo — os Estados Unidos vêm em segundo, com 446 bispos (276 na ativa); em terceiro, está a Itália, com 397 (227 na ativa). Na hierarquia católica, bispos são padres nomeados pelos papas para ser a autoridade pastoral em determinada região, a chamadas diocese.

O Brasil tem ainda o quarto maior número de cardeais do mundo, empatado com França e Argentina, com oito ao todo (mas apenas sete cardeais brasileiros são eleitores no conclave que escolherá o novo papa). Esse é o segundo posto da hierarquia da Igreja, abaixo apenas do próprio papa. A Itália lidera de longe, com 51 no total, seguida por Estados Unidos (17) e Espanha (13). Toda essa grandeza, entretanto, tem perdido relevância nas últimas décadas por dois caminhos diametralmente opostos, segundo especialistas: de um lado, uma suposta perda de influência da religião sobre as variadas esferas da vida; do outro, o crescimento evangélico.

Divulgação/CNBB Com 490 bispos vivos, 318 deles na ativa, o Brasil tem o maior episcopado do mundo "A Igreja Católica está perdendo fiéis? Estatisticamente está. Mas é preciso entender esse fenômeno global", avalia o vaticanista Filipe Domingues, professor na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e diretor do Lay Centre, também em Roma. "A Igreja não conseguir mais falar com as pessoas é uma parte do problema, mas há uma pressão externa acontecendo. Todas as instituições tradicionais estão em crise." Em paralelo, a Igreja Católica sofre com a falta de padres e, em um contexto político extremamente polarizado, parece ainda não ter encontrado o ponto certo para se posicionar de forma contundente frente a questões importantes para o século 21, aponta o teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

"O Vaticano não pode fazer muita coisa, pois é uma burocracia muito cristalizada que demora décadas para alguma transformação significativa", comenta o teólogo, filósofo e jornalista Domingos Zamagna, professor na PUC-SP. "Já a pessoa do papa pode ter uma enorme reverberação missionária no mundo religioso, ainda que persista na Igreja grandes contingentes de leigos, padres e bispos que desaprovavam e até militavam contra o pastoreio do papa Francisco", prossegue Zamagna. "O que o Vaticano pode fazer é apoiar e estimular os esforços das igrejas locais para um novo dinamismo na Igreja. São as igrejas locais que conhecem a realidade pastoral."