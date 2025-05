Cabrito, pato e ceviche: as comidas preferidas do papa Leão XIV

O papa Leão XIV aprecia a culinária local peruana / Crédito: Reprodução/X

Com trajetória marcada pela missão e pela conexão com os mais pobres, o novo papa Leão XIV também carrega no coração (e no paladar) a influência da cultura peruana. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost viveu por anos no Peru — país pelo qual se apaixonou e onde ganhou até nacionalidade.

Papa Leão XIV: amor pela gastronomia peruana Prevost é apaixonado pela culinária local peruana. "Gostava muito de cabrito, arroz com pato e ceviche, eram seus pratos preferidos", contou Edison Farfán, bispo de Chiclayo, cidade peruana, durante coletiva de imprensa. O gosto por sabores típicos revela um lado simples e conectado com a cultura do povo — característica constantemente lembrada por aqueles que conviveram com Prevost no país. Diversos registros como os de seus aniversários e momentos de confraternização começaram a circular nas redes sociais após o anúncio do conclave.