Leão XIV torce para algum time? Veja relação do papa com esporte

Amante do tênis e fã do basquete universitário, o novo papa Leão XIV reforça a conexão entre o Vaticano e o universo esportivo / Crédito: Reprodução/ Luis ROBAYO / AFP

Quando o cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito papa, adotando o nome Leão XIV, o mundo católico rapidamente voltou seus olhos para as implicações espirituais e políticas da escolha. Mas fora dos corredores eclesiásticos, um aspecto inesperado começou a chamar atenção: o novo papa tem uma relação próxima e pessoal com o esporte. E não se trata apenas de uma atividade recreativa.

Praça de São Pedro se rende ao novo papa Leão XIV; CONFIRA Em um mundo onde a fé muitas vezes caminha ao lado da cultura e do entretenimento, o novo pontífice parece disposto a aprofundar essa conexão, trazendo para o Vaticano um olhar moderno sobre o papel da atividade física na vida espiritual. O tênis é seu esporte favorito — paixão que cultivava desde seus tempos em Chicago, antes mesmo de sua missão no Peru —, mas o beisebol e até o futebol também aparecem entre seus interesses esportivos. Relação do papa Leão XIV com esporte: paixão pelo tênis e fã de basquete Durante sua juventude e vida missionária, especialmente em sua passagem de duas décadas pelo Peru, ele encontrou no tênis uma forma de lazer e equilíbrio espiritual.

Em entrevista resgatada pelo portal Cadena SER, o agora papa afirmou:“Me considero um grande aficionado por tênis. Mas desde que deixei o Peru tive poucas ocasiões de jogar, então espero voltar às quadras em breve.” Papa Leão XIV: VEJA outros pontífices que escolheram o mesmo nome Mas não é só nas quadras que Leão XIV revela sua afinidade com o esporte. Ex-aluno da Villanova University, o papa mantém laços afetivos com o time de basquete da instituição, os Wildcats.

A relação é tão marcante que torcedores do New York Knicks, que atualmente contam com ex-jogadores de Villanova no elenco, celebraram sua eleição como um “sinal divino” para os playoffs da NBA. A equipe de Nova York lidera sua série contra os Celtics por 2 a 0. Além disso, o diretor Spike Lee, também torcedor dos Knicks, comentou com humor nas redes sociais que “com um papa de Villanova, está tudo abençoado para o título este ano”. A fala, embora descontraída, simboliza como o novo pontífice já impacta o imaginário esportivo-cultural de forma inusitada e carismática. Relação do papa Leão XIV com esporte: time de coração no beisebol Além do tênis, o novo papa demonstra apreço pelo beisebol, especialmente pelo time Chicago White Sox, sua equipe do coração, segundo fontes próximas.

Sua infância em Illinois e a convivência com o irmão — torcedor fervoroso do clube — moldaram essa afinidade. A imagem de um papa que acompanha campeonatos e mantém um vínculo com o esporte norte-americano cria uma nova ponte entre a cultura popular e o papado. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Tradição de papas com os esportes A relação entre papas e esportes não é novidade. O papa Francisco, por exemplo, é um fervoroso torcedor do San Lorenzo, clube de futebol argentino. Durante seu pontificado, promoveu o esporte como instrumento de inclusão e fraternidade, chegando a organizar partidas amistosas com objetivos sociais e a receber equipes esportivas no Vaticano.