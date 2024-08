Mercúrio retrógrado em agosto: o que é, como afeta signos e quando acaba

O fenômeno de retrogradação do planeta Mercúrio tem alguns significados simbólicos; veja quanto tempo dura e o que isso representa na astrologia

É importante ressaltar que esse movimento é uma ilusão de ótica resultante das diferentes velocidades orbitais de Mercúrio e da Terra em torno do Sol . Ou seja, isso não significa que Mercúrio realmente esteja mudando de direção em sua órbita.

O movimento retrógrado de Mercúrio é um fenômeno astronômico que ocorre quando o planeta Mercúrio, ao ser observado da Terra , parece inverter sua direção no céu por um curto período. Nesse mês de agosto , ele começou no dia 5 e vai até o dia 28.

A astróloga e terapeuta Laissa Bresciani informa que também é relevante pontuar que esse movimento é comum a todos os planetas do Sistema Solar, mas o de Mercúrio é o mais conhecido e mais comentado devido à sua frequência, que ocorre cerca de três a quatro vezes por ano.

Na astrologia, cada planeta é associado a diferentes aspectos da vida humana, e Mercúrio, por exemplo, está ligado à comunicação, tecnologia, viagens e processos mentais. “Como ele afeta as questões do dia a dia de forma muito direta, a gente tem uma percepção maior do que os outros planetas”, afirma Laissa.

A noção de Mercúrio retrógrado ganhou popularidade no século XX, especialmente com a ascensão da astrologia na cultura popular. Nos últimos anos, com o aumento das redes sociais e da internet, essa crença se espalhou ainda mais, tornando-se um fenômeno bastante conhecido.