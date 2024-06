Mapa Astral: o que é, como fazer e o que revela sobre você

Ele, também conhecido como mapa astrológico ou mapa natal, é uma representação do céu no momento do nascimento de cada pessoa. O mapa astral é composto por alguns elementos, como planetas, signos e casas. Além disso, é utilizado para explicar características individuais.

Desde os primórdios, as antigas civilizações buscavam no céu uma correlação entre os acontecimentos celestes e terrestres. O objetivo era desvendar a influência dos astros em assuntos relacionados à vida humana.

Data de nascimento (dia, mês e ano)

Horário de nascimento (hora e minuto)

Local de nascimento (cidade)

Essas informações são encontradas muitas vezes na certidão de nascimento. Com elas, é possível calcular as posições dos planetas, dos signos e das casas astrológicas de um momento específico e assim criar um mapa astrológico.

Mapa astral: onde fazer o meu?

Com as informações necessárias em mãos, é possível encontrar alguns sites na internet que disponibilizam gratuitamente o acesso ao mapa astral completo. Basta inserir as informações que eles calculam como estava o céu no respectivo período e local.

Mapa astral: quais os elementos?

Signos do zodíaco

Existem 12 signos do zodíaco, cada um com suas características. Os signos são utilizados para analisar a personalidade e as tendências de uma pessoa.

Planetas

Existem alguns astros utilizados no mapa: Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Cada um deles está em um signo e em uma casa astrológica que varia no mapa de cada pessoa.

Casas astrológicas

Existem 12 casas astrológicas, cada uma representando um setor da vida, como amor, carreira, saúde e relacionamentos. Cada casa tem um significado específico e pode indicar áreas da vida que serão mais ou menos importantes para a pessoa.