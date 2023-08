Veja como recomeçar e viver novos ciclos com leveza

Ano passado, no entanto, isso acabou. E eu confesso que, até hoje, não entendi muito bem o porquê. Foi tudo muito rápido, e quando percebi a outra pessoa já tinha ido morar em outra história, deixando para mim a mágoa, a dúvida, a solidão e a culpa. Uma danada de uma culpa, insistindo em me dizer que, se eu tivesse feito diferente, escolhido não seguir minhas convicções, talvez as coisas não tivessem tomado o mesmo caminho.

Combinávamos em quase tudo: gostávamos dos mesmos lugares, tínhamos o mesmo filme preferido e sempre compartilhamos de um desejo de liberdade, de voar pelo mundo. O costume do tempo fazia as coisas parecerem mais fáceis. E viver era muito mais confortável só pela certeza de existir alguém a quem eu sempre poderia recorrer quando as coisas dessem errado.

Entre idas e vindas, vivi uma história de amor bonita, que durou quase 12 anos. Eu sempre tive a convicção de ter encontrado a pessoa certa, com quem eu passaria minha velhice em uma casa lilás, com rede na varanda e um jardim florindo o ano todo, cheio de margaridas e girassóis.

No fundo, eu sabia que tinha terminado, mas a não compreensão dos reais motivos me fez demorar um bom tempo para aceitar. E, mais do que isso, no fim das contas, tudo acabou respingando em vários outros pontos da minha vida: entrei em um período longo de tristeza, não pelo rompimento em si, mas pelos tantos traumas que uma única ação despertou em mim. Como naquela história de uma só gota d’água ser suficiente para transbordar um copo já cheio.

Dificuldade em aceitar os novos ares

Isso acontece mais do que imaginamos, principalmente quando não somos nós a escolher o momento de encerrar um ciclo. Temos dificuldade em aceitar que todas as coisas têm seu início, seu meio e seu fim porque nos apegamos muito a algumas histórias. E inventamos desculpas, criamos situações que justificam a quebra dos vínculos e passamos a viver em uma linha tênue entre o passado e o futuro, nos esquecendo do presente.

Aí já era: insistimos em diversas coisas que já não ressoam mais com a nossa realidade, nem com os caminhos que vamos traçando ao longo da vida porque não temos coragem de encarar a finitude. E não percebemos o quanto essa dificuldade em aceitar os encerramentos nos machuca e nos impede de alcançar algo novo.

Eu falo assim, dando o exemplo de uma relação afetiva. Mas me pergunto também: em quantos outros casos sentimos essa impossibilidade de seguir, acompanhada do grande vazio que fica quando algo termina? Um trabalho do qual somos demitidos, nos obrigando a nos reinventar. Ou o luto por alguém que amamos. Ou ainda uma mudança necessária de uma casa ou cidade, deixando tanto para trás.

Seja qual for a situação, as palavras aceitação, coragem e paciência ficam dançando em minha cabeça sempre que penso nos diversos fins que nos acompanham. E, talvez, um dos pontos mais importantes para encarar tudo com mais serenidade seja manter o coração aberto, pronto para escrever as primeiras linhas novas de nossos recomeços.

Aceita que dói menos

Parece fácil, né? Mas eu sei que, na prática, as coisas não funcionam desse jeito. Então conversei com a médica e psicoterapeuta Cristiane Marino para tentar encontrar respostas. Ela me explicou que quanto mais desconectados estivermos do nosso presente, mais difícil será lidar com os finais.