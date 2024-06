Pôr do sol em tons de lilás e laranja: entenda a coloração em Fortaleza

Céu da Pria de Iracema com tons de laranja e lilás Crédito: Acervo Pessoal/Lucas Oliveira

Matheus não foi o único impressionado pela coloração. No mesmo dia, Lucas Oliveira, 24, caminhava e se banhava na Praia de Iracema quando viu a mescla de lilás e laranja no céu. “Esse fim de semana [o pôr do sol] estava uma coisa de outro mundo. Uma cor muito diferente, muito bonita.” Diferentemente das imagens, a razão do fenômeno não é tão bonita. De acordo com o meteorologista Bruno Rodrigues, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a situação acontece por causa do contato da luz solar com diferentes materiais que ficam suspensos no ar. “Quando a gente tem uma maior presença de materiais particulados e alguns poluentes, que ficam em suspenção no ar, a gente pode ter uma mudança na coloração do céu”, explica.