Veja o melhor amuleto da sorte para cada signo

“Como cada signo do zodíaco tem as suas características próprias, escolher um amuleto que tem mais a ver com a energia de cada um não é difícil. Assim, a pessoa que usar esse objeto atrairá aquilo que realmente deseja”, afirma.

Áries é o mais enérgico signo do zodíaco. Costuma nunca desistir e inspira outras pessoas a persistirem também. Tem determinação e energia para conquistar. Por sempre buscar oportunidades, tem sua personalidade refletida no amuleto de chave de metal antiga, podendo usar como um colar ou guardando ela dentro da bolsa, ou carteira.

As pessoas costumam sentir inveja dos virginianos por serem muito talentosos e capazes. E, mais do que sorte, o olho grego ajuda a proteger de todo tipo de más vibrações enviadas. Ele pode ser usado como pingente em um colar, pulseira ou anel.

Libra: Triângulo

O triângulo ajuda Libra a alcançar os seus objetivos (Imagem: wacomka | Shutterstock)

O charmoso signo de Libra tende a receber muitas bênçãos cósmicas com o amuleto de triângulo. Ele traz equilíbrio e estabilidade. Essa energia combina com a diplomacia e imparcialidade do nativo, fazendo com que alcance seus objetivos sem ter que entrar em confrontos.

Escorpião: Flor de lótus

A flor de lótus ajuda a afastar espíritos malignos do Escorpião (Imagem: Marc Andreu | Shutterstock)

A paz é uma forte aliada para o escorpiano. Sem ela, as emoções podem se descontrolar. Nesse sentido, a flor de lótus ajuda a relaxar, afastar espíritos malignos, intensificar a positividade e é um ótimo ímã para atrair boas energias. Além disso, estimula a intuição, a consciência cósmica, a autoconfiança e a sabedoria. Esse item pode ser usado como um objeto de decoração casa.

Sagitário: Âncora

A âncora ajuda Sagitário a enfrentar os desafios com força (Imagem: Vitaly Korovin | Shutterstock)

Esse amuleto ajuda o aventureiro sagitariano a progredir na direção dos seus objetivos e a manter a positividade em todos os aspectos de sua vida. Além disso, auxilia a enfrentar desafios com força e resiliência, garantindo uma jornada constante e feliz.

Capricórnio: Dragão

O dragão ajuda Capricórnio a se tornar um grande líder (Imagem: Charisia | Shutterstock)

As energias do dragão ajudam os capricornianos a crescerem no trabalho, serem grandes líderes e a aprimorar suas habilidades. Certamente combina muito com as ambições e encantos desses nativos. Além disso, traz uma boa e necessária dose de magia para contrastar com a seriedade deste signo. Esse item pode ser usado na bolsa ou na mochila.

Aquário: Grilo

O grilo é um amuleto de sorte para Aquário (Imagem: Yuliya Erokhina | Shutterstock)

O grilo é um símbolo de sorte há séculos. Além disso, ele ensina duas boas lições: canta quando sente liberdade e se cala quando pressente o perigo. Por isso, o aquariano vai sentir nesse amuleto a proteção de um bom amigo.

Peixe: Romã

A romã ajuda Peixes a vencer os desafios (Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock)

A romã é um poderoso símbolo de fertilidade e abundância e ajuda o pisciano a vencer desafios e alcançar o sucesso. Para isso, o nativo pode manter esse amuleto sempre por perto, seja a fruta mesmo, em formato de objeto ou pingente. Assim, terá sempre prosperidade.

Por Alice Veloso