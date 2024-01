Signos do zodíaco em 2024: confira previsão astrológica

A astrologia pode indicar caminhos e alertas no ano prestes a começar. Confira previsão para cada signo em 2024 Crédito: Reprodução/Freepik

O clima de fim de ano aguça os sentimentos de renovação, promessa e contemplação. Pessoas menos céticas buscam na astrologia algum senso de orientação sobre o ciclo prestes a iniciar. Para ajudar, O POVO separou previsões de 2024 para cada signo do calendário zodíaco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As previsões são fornecidas por Phelippe Colle, descente de ciganos e cartomante há 13 anos. Confira a seguir:

Play

Previsões de signos para 2024: Gêmeos O geminiano terá um ano de amadurecimento e crescimento, de obter bons resultados e muita sorte, principalmente nos estudos e no trabalho. Foco deve ser direcionado a concursos públicos, novas graduações, novos cursos, etc. Geminiano descobrirá muitos segredos e também terá segredos seus sendo expostos. "Se tem coisa escondida, precisa manter assim, se não vai ter decepção", diz Phelippe. "Inclusive, os segredos a serem descobertos virão para uma questão de libertação, de se liberta daquilo que aprisiona e traumatiza." No campo profissional, será ano de mostrar talento e qualidades, o que ajudará no desenvolvimento individual. Já no amor, será tempo de expressar os sentimentos. "Falar o que sente, botar para jogo as emoções, fazer programas a dois, realmente focar em fortalecer as relações, para quem tem relacionamento, na base do romance", explica.